L’entreprise Transdev va former et recruter de nouveaux conducteurs de bus scolaire. Pour réaliser ses embauches, elle a fait appel à Pôle emploi et sa Méthode de recrutement par simulation. Les recrues seront ainsi sélectionnées sur la base de leurs habiletés, formées pendant trois mois par l’ECF de Colomiers, puis recrutées en CDI à temps partiel (environ 24h/semaine).

Pour en savoir plus sur la société et ses contrats, Pôle emploi organisera ce vendredi 24 février deux réunions d’information. La première se déroulera de 9h à 10h30 (inscription ici), la seconde entre 10h30 et 12h (inscription ici).