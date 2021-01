Cagnottes gratuites, organisation d’événements, célébrations publiques et privées, messagerie, remboursement entre collègues… et bien sûr toujours les titres restaurants et cadeaux. L’app Swile réunit tout un tas de fonctionnalités et de services facilitant le quotidien des salariés !

Depuis quelques semaines, l’entreprise montpelliéraine propose également aux managers et aux RH de mesurer en temps réel l’engagement et la motivation de leurs employés. Et de détecter les signaux faibles de désengagement ! Pour agir et réagir !