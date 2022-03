Depuis Montpellier, Swile veut diffuser plus de smile

Loïc Soubeyrand a de quoi sourire… Quatre ans après avoir créé sa start-up à Montpellier, le jeune dirigeant a réalisé une nouvelle levée de fonds de 173 millions d’euros auprès du géant japonais SoftBank, Swile entrant ainsi dans le club de la vingtaine de licornes françaises valorisées plus d’un milliard d’euros ! De quoi entrevoir en effet l’avenir avec le sourire. Et envisager de nouvelles embauches. « Nous sommes en pleine accélération de notre développement, notamment à l’international, et travaillons sur de nouvelles fonctionnalités afin que notre carte et notre application offrent une expérience unifiée », explique Sébastien Lefrant, vice president people de Swile. « Nous allons ainsi ouvrir une centaine de postes cette année à Montpellier, mais certaines fonctions sont proposées en full remote. »

Un cadre « hyper sympa »

La désormais « scale-up » recrute dans deux grandes familles de métier : des commerciaux sédentaires et des personnes en charge de son service clients, autrement dit en relation directe avec les professionnels RH ou les utilisateurs de sa Swile Card. « Nous recrutons essentiellement sur la base des soft skills des candidats, le background de nos collaborateurs étant d’ailleurs hyper varié. L’appétence commerciale reste bien sûr requise dans le cas des commerciaux, de même que certaines compétences techniques pour nos postes de développeurs informatiques. Pour ces derniers, les candidats peuvent résider n’importe où, ces emplois étant proposés en télétravail complet, avec des regroupements réguliers à Montpellier. »

Les produits proposés par Swile, soit sa carte qui regroupe titres-restaurants, chèques cadeaux, avantages mobilités, et bientôt titres-vacances, avance sur salaire… et son appli qui permet de mesurer et d’agir sur l’engagement des collaborateurs, bénéficient évidemment à ses salariés. « Nous sommes les premiers servis ! », reconnait Sébastien Lefrant, qui vante également le cadre de travail « hyper sympa », ainsi que la bonne ambiance et l’état d’esprit « très positif » qui règnent dans la société. Autant d’atouts dont bénéficieront les nouvelles recrues et la dizaine d’alternants qui viendra rejoindre les équipes cette année.

