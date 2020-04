Plateforme de mise en relation des différents acteurs de l’alternance dans les domaines aéronautique, spatial et systèmes embarqués, Alternance Aerospace regroupe l’offre de seize établissements implantés en Occitanie, ainsi qu’à Cournon-d’Auvergne et Clermont-Ferrand, soit plus de 130 formations, du CAP au diplôme d’ingénieur.

Son objectif est de promouvoir et développer les recrutements pour ces formations dispensées en alternance. Portée par l’IRT Saint-Exupéry, l’IUMM Occitanie, le Campus des qualification et des métiers Aéronautique et Spatial Occitanie et Aerospace Valley, cette plateforme permet de mettre aux candidats de postuler aux offres postées par les entreprises, puis de les rencontrer éventuellement sur les salons organisés par les partenaires.

Deux sont programmés cette année à Toulouse, en mai et juin, et un troisième en mai à Clermont-Ferrand. Des événements à confirmer au regard de la crise sanitaire...

alternance-aerospace.fr