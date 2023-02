Alternance #1. Quel est le nouveau visage de l’alternant ?

Quatrième région en termes de poids de l’apprentissage, l’Occitanie dénombrait 70.706 apprentis fin 2021, soit un volume en augmentation de 35% par rapport à l’année passée ! Le dynamisme de l’apprentissage est donc resté solide après la hausse sans précédent observée en 2020 (de 32% sur un an). Un essor porté par les politiques publiques en faveur de la formation professionnelle, notamment les aides mises en place pendant la crise sanitaire (de nouveau reconduites pour 2023). Mais également par l’offre de formation, qui explose !

L’apprentissage évolue fortement et… différemment !

Désormais, plus d’un millier de cursus sont accessibles en apprentissage, leur nombre ayant tout particulièrement progressé dans les filières échanges et gestion (de 66% entre 2019 et 2021), communication et information (de 82%), services aux personnes (de 50%) ou encore génie civil (de 29%). Bien qu’elles accueillent encore un nombre limité d’apprentis, d’autres spécialités ont également connu des croissances très importantes. C’est le cas notamment des sciences humaines et droit (593 apprentis, soit + 178% en deux ans) et des mathématiques et des sciences (428 apprentis, + 81% en deux ans). Une offre assez bien répartie sur l’ensemble du territoire. Une offre enrichie par celle ouverte en contrat de professionnalisation (le nombre de contrats signés en 2021 a lui aussi progressé de plus de 20% en Occitanie).

Et c’est dans l’enseignement supérieur qu’elle progresse le plus. En 2021, 55% des apprentis préparaient ainsi une formation postbac, en augmentation de 5 points sur un an, et de 31 points sur 10 ans ! Et en contrat de professionnalisation, si la répartition reste favorable aux formations infra-Bac, 33% des bénéficiaires suivent un cursus du supérieur. La part des femmes a elle aussi beaucoup progressé parmi les alternants. Elles représentent dorénavant 40% des apprentis en Occitanie (en hausse de 10 points en dix ans), et 48,5% des personnes en contrat de professionnalisation.

Des tendances de fond ? Les aides publiques, en grande partie responsable du succès récent de l’alternance, pourraient rebattre les cartes. Surtout en termes de diplômés ou de Titres préparés. Face aux tensions extrêmes que rencontrent actuellement une grande partie des recruteurs, d’aucuns commencent en effet à envisager de possibles réaiguillages des aides sur les métiers les plus pénuriques. Et donc sur les niveaux 3 et 4…

Ingrid Lemelle

Sources : L’apprentissage en Occitanie au 31 décembre 2021 -Carif-Oref Occitanie et Les Chiffres Clés 2022 de la DREETS Occitanie.

Crédit photo : New Africa Adobestock.