A Toulouse, Ynov élargit son offre à cinq filières

En septembre 2021, Ynov prendra ses nouveaux quartiers place de l’Europe, à Toulouse. L’école, qui compte déjà 530 élèves, aura alors la capacité d’en accueillir jusqu’à 1500. Elle poursuit ainsi sa mue, amorcée il y a trois ans. « Nous possédons six campus dans les plus grandes villes de France. Nous avons ouvert à Toulouse en 2011 sous la marque ombrelle Ynov, avec une forte dominante informatique. Nos formations se sont étoffées depuis », note Kevin Serra, son chargé de communication. Son offre se décline désormais autour de cinq filières : informatique, création et design, marketing et communication, audiovisuel, et animation 3D Jeux vidéo. « Ces formations sont accessibles dès le Bachelor et vont jusqu’au Mastère. Nous souhaitons en effet que nos étudiants se spécialisent, afin d’être compétitifs sur le marché du travail. Le groupe possède une offre complète de spécialisations avec dix-huit Mastères et huit sont déjà ouverts à Toulouse. Nous ambitionnons d’en ouvrir au moins trois supplémentaires pour la rentrée prochaine », ajoute Kevin Serra.

De la création de contenus pour Youtube, Netflix, Amazon Prime...

La filière informatique s’organise ainsi uniquement autour de cursus en cinq ans avec des spécialisations en sécurité et infrastructure, en cybersécurité, en intelligence artificielle ou de Data scientist.

« La formation Jeux vidéos et animation 3D se prépare elle aussi en cinq ans, du fait de la complexité des compétences à acquérir », précise son chargé de communication. « Les débouchés sont incroyables, en France comme à l’international. La seule concession à faire pour nos diplômés sera de devoir d’abord passer par la case des CDD ou contrat d’intermittence. »

Le cursus audiovisuel mène, quant à lui, en trois ans au Titre de Chef de projet multimédia, mais peut aussi s’envisager sur cinq ans, avec la spécialisation Directeur artistique digital. « Cette filière est assez unique en son genre, dans la mesure où elle est très orientée numérique. Nous formons nos élèves à concevoir des formats pour les nouvelles plateformes du web, telles que Youtube, Netflix ou Amazon Prime. »

Du côté du Bachelor Marketing et communication, l’accent est mis sur deux spécialisations phares : la Communication digitale et le Web marketing. Là aussi des poursuites d’études sont envisageables en Mastère Stratégie communication 360° ou Marketing Manager & Big Data. « Globalement, nous faisons la promesse à nos étudiants de les former aux technologies d’aujourd’hui et de demain en répondant aux besoins des entreprises. Nous n’employons d’ailleurs que des intervenants en poste qui ont l’habitude de la réalité du terrain », conclut Kevin Serra.

Agnès Frémiot



Entre 6500 et 7900 euros par an

Crédit photo Ynov Toulouse DR.