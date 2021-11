Quels sont les projets d’Ynov pour l’Occitanie ?

Kevin Serra, pouvez-vous nous présenter le campus Ynov ?

Ynov est installée à Toulouse depuis onze ans et ce projet court depuis six ans. Nous avons démarré dans le quartier Montaudran avec soixante-dix étudiants sous le nom d’Ingésup. À notre arrivée aux Minimes, nous avons élargi notre offre post-bac sous l’ombrelle Ynov avec Ynov Informatique, Ynov Animation 3D Jeux vidéo, Ynov Création et design, Ynov Marketing et communication et Ynov audiovisuel. Nous avons travaillé de concert avec le promoteur Icade pour proposer à la mairie de Toulouse un projet en trois parties : un campus de 4000 m2, un bâtiment pour héberger des entreprises, et un autre qui combine résidence étudiante et chambres d’hôtels. Le tout installé Place de l’Europe. L’ensemble correspond à la création d’un écosystème en lien avec les métiers du numérique et le dynamisme du territoire occitan sur ce secteur.

Qu’en est-il concrètement pour Ynov ?

Nous passons de 1400 m2 à 4000 m2 avec une infrastructure dernier cri, inédite à Toulouse. Nos salles de cours comptent des écrans interactifs pour être en mesure de proposer des classes à distance. Nous avons également des cabines de son et de montage, et des salles informatiques équipées pour nos étudiants en animation 3D. Nous avons fait notre rentrée à 870 élèves, contre 530 en 2020, et le bâtiment possède une capacité maximale de 1350 étudiants. Nous avons donc encore une marge de progression.

Quels sont vos projets à l’horizon 2022 ?

Nous avons commencé le recrutement pour deux nouvelles formations à la rentrée 2022. Nous proposons déjà cinq Bachelors sur les métiers du numérique et dix-sept Mastères. Nous allons en ajouter deux en première année : Ynov Architecture d’intérieur et Ynov Web management. Nous avons constaté que la demande des entreprises était très marquée pour ces deux filières. Avec l’architecture d’intérieur, nous allons pouvoir mettre à profit nos compétences dans le digital avec la modélisation 3D. Le Web management s’adresse à des candidats généralistes qui ont envie d’apprendre à coder, mais aussi à mener des projets innovants. Nous allons former de supers chefs de projet pour le marché du numérique, très prisés en cette période où la transformation numérique est devenue un enjeu.

Ynov a de nouveaux projets en Occitanie. Pouvez-vous nous le confirmer ?

Oui, en 2022, trois nouveaux campus Ynov vont voir le jour en France dont Rennes, Lille et Montpellier. L’objectif des ces établissements est de proposer le panel des filières que compte l’école.

Propos recueillis par Louise Lané

Sur la photo : L’inauguration du Campus Ynov, le 19 novembre dernier, en présence du Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et de la vice-présidente de la Région Occitanie en charge du développement économique, Nadia Pellefigue. Crédit photo : Frédéric Maligne - Ynov.