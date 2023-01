Ynov innove aussi à Montpellier !

Installée depuis la rentrée 2021 dans de vastes locaux situés sur la place de l’Europe, à Toulouse, Ynov compte également un nouveau campus à Montpellier ! Elle y propose une partie de son panel de formations. Des Bachelors et des Mastères organisés en huit filières : 2D & Illustration digitale, 3D Animation & jeux vidéo, Architecture d’intérieur, Audiovisuel, Création & digital design, Informatique, Marketing & communication, et enfin Tech & business.

Outre sa spécificité digitale, l’école se distingue par ses enseignements très pratico-pratiques. Une approche accentuée grâce à l’alternance, favorisée dès la troisième année de Bachelor (80% de ses étudiants de 3e, 4e et 5e années sont alternants). Elle accompagne d’ailleurs les candidats en recherche d’entreprise via plusieurs dispositifs « maison ». Son Ycamp, qui leur propose une préparation intensive pour les aider à se démarquer, et Ymatch, sa plateforme de mise en relation !

Entre 7100 et 8 500 euros par an en formation initiale.