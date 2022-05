C’est le nombre de CDI-Intérimaires que le groupe Randstad ambitionne d’ouvrir d’ici à la fin de l’année dans la région. « Les postes sont à pourvoir dans toute la région Occitanie, dans les secteurs d’activité du BTP, du transport-logistique, de l’industrie et du tertiaire. Ces postes sont accessibles aux débutants comme aux candidats disposant déjà d’une expérience professionnelle », précise l’entreprise. C’est en Haute-Garonne, dans l’Hérault et le Tarn que les opportunités seront les plus nombreuses.

Le CDI-Intérimaire permet de bénéficier de la sécurité et des avantages du CDI tout en gardant la flexibilité de l’intérim. Et pour ceux qui visent un emploi plus durable, Randstad indique que 70% des ruptures de CDI-I sont suivies d’une embauche en CDI.