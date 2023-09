2/2. En Occitanie, les entreprises du numérique programment des centaines de recrutement

Inside vous ouvre ses portes

115 postes

Entreprise de services du numérique spécialisée dans l’accompagnement de la transformation digitale, Inside prévoit de recruter une centaine de personnes en CDI cette année à Toulouse, ainsi qu’une quinzaine de collaborateurs à Montpellier. « Nous offrirons aussi quelques opportunités de contrats en alternance pour les étudiants en dernière année de Master », ajoute la responsable communication de la société Marion Lafargue.

Parmi les profils recherchés : des administrateurs et des ingénieurs système, des architectes Linux, Microsoft, In tune, Openshift, Redhat… Inside recrute également des chefs, des coordinateurs et des directeurs de projet, ainsi que des développeurs, des lead dev, des architectes… Tous rejoindront la communauté des « Insiders » !

Contact : sonia.boutahar@insidegroup.fr

Ausy multiplie les activités

260 postes

« Nous prévoyons de recruter plus de 260 personnes en Occitanie en 2023 », informe le groupe de conseil et d’ingénierie Ausy. Pour accompagner ses clients régionaux et nationaux, ce sont ainsi 190 postes qui seront ouverts en CDI à Toulouse, et 50 supplémentaires à Montpellier. « Sur les activités de développement applicatif et embarqué critique (analystes fonctionnels, développeurs, testeurs et intégrateurs), les activités liées aux infrastructures (ingénieurs système, réseaux et sécurité) et tous les métiers à la frontière entre le monde applicatif et la production informatique (DevOps, Cloud) », précise Ausy, qui ajoute : « Comme chaque année nous recrutons également vingt stagiaires/alternants pour intégrer nos équipes projets. »

Postulez sur : www.ausy.fr

Talan booste les talents

30 postes

Cabinet de conseil international spécialisé dans la transformation et l’innovation par la technologie, Talan souhaite recruter une trentaine de personnes à Labège. Principalement en CDI, avec quelques opportunités en alternance et stage.

Développeurs .NET/C#, consultant Data et Power BI, experts Microsoft (Active Directory/O365), designers UX UI et product owners font partie des profils recherchés. « Intégrer Talan est une formidable opportunité pour étendre son terrain de jeu et gagner en responsabilités », assure le groupe qui a ouvert à tous ses salariés la possibilité de devenir actionnaires. L’ensemble des collaborateurs est également éligible au télétravail.

Postulez sur : carriere.talan.com

Ingrid Lemelle

Crédit photo Inside.