1/2. En Occitanie, les entreprises du numérique programment des centaines de recrutement

Lyra cible des profils tech

50 postes

Fondée en 2001 et basée à Labège, Lyra est désormais présente dans onze pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). L’entreprise spécialisée dans les paiements sécurisés en e-commerce et en magasin, qui compte plus de 450 collaborateurs, envisage plus de cinquante recrutements en CDI cette année. « Les priorités s’orientent sur les profils d’ingénieurs réseaux, systèmes Linux et développement Java tant juniors que seniors », précise la société, qui vient de nommer Laure Laporte-Riou au poste de directrice des ressources humaines. Des contrats en alternance sont également ouverts pour des formations d’assistant marketing et communication, ingénieur développement, business developer…

NetExplorer grandit

10 postes

L’éditeur de logiciel toulousain NetExplorer table sur une nouvelle croissance de ses activités cette année (de 30%). La société spécialisée dans le partage de fichiers sécurisés pour les entreprises va donc poursuivre ses recrutements, aussi bien en développement et en gestion de l’infrastructure que pour ses services marketing et ventes. « Travailler chez NetExplorer c’est accéder à des postes où vous disposerez d’une grande liberté d’action dans votre travail et où les initiatives sont valorisées », assure la société.

Econocom n’économise pas sur les RH

130 postes

L’entreprise Econocom souhaite recruter au moins 130 personnes cette année en Occitanie, dont 110 à Toulouse. Des ingénieurs, des architectes, des chefs de projets ou encore des techniciens informatiques débutants expérimentés ou confirmés. Première entreprise générale du digital en Europe, le groupe Econocom accompagne la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques.

Mipih a la santé !

80 postes

Mipih (Midi-Pyrénées Informatique Hospitalière), premier éditeur e-santé et hébergeur de données de santé en France, accompagne les établissements publics de santé dans leur digitalisation. Pour poursuivre le déploiement de ses solutions numériques, le groupe souhaite recruter 60 collaborateurs au siège social de Toulouse : développeurs, administrateurs base de données, chefs de projet IT, product owners ou encore techniciens support applicatif. S’y ajouteront une vingtaine d’alternants. « Travailler au Mipih, c’est prendre part à un projet d’entreprise porteur de sens, qui permettra de construire le système d’information hospitalier de demain, tout en rejoignant une structure engagée dans la RSE » explique Gaëlle Chavigny, chargée de ressources humaines.

