Dans le cadre de son recrutement de développeur systèmes embarqués, Ausy organise un job dating, ce mardi 19 juillet, à Toulouse. En partenariat avec Pôle emploi, ces embauches seront précédées d’une formation de 400 heures, via la Préparation opérationnelle à l’emploi.

Les profils recherchés doivent justifier : d’un bac +3/4 et de trois ans d’expérience, ou d’un Bac +5 et plus ou d’un diplôme équivalent scientifique ou technique. Pour participer aux sessions de recrutement (le matin ou l’après-midi), les candidats doivent postuler à l’offre diffusée sur le site de Pôle emploi. Ils recevront ensuite une invitation.