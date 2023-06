Nom de la manifestation organisée par Inside Group, ce jeudi 15 juin, à Toulouse. Un temps d’échanges entre pairs autour du DevOps, du Craftsmanship et de l’infrastructure. L’occasion de découvrir également « l’Inside Touch, centrée autour de la montée en compétences et le partage des savoir-faire et du collaboratif », mais aussi ses centres de compétences. « Tout cela dans une ambiance estivale et décontractée avec différentes activités ludiques et conviviales pour apprendre à se connaître autrement et au travers du jeu », souligne l’ESN.

Le public ciblé : dev’ Front-End/ Back-End/ Fullstack, product owner, scrum master, admin’ système Linux/Microsoft, ingénieur, architecte, AMOA PMO coordinateur de projet, chef de projet, chef de projet infogérance, référent technique support fonctionnel, DevOps, danata analyst, consultant SI...

Le 15 juin, à partir de 18h30, au 8 rue Roger Camboulives, 31100 Toulouse.