Numérique : quelles (autres) entreprises recrutent en nombre en Occitanie ?

Sopra sélectionné par Airbus

Le groupe spécialisé dans le conseil, les services numériques et l’édition de logiciels prévoit la création cette année de 390 postes en CDI, et 80 contrats en alternance et 140 stages. Présent à Toulouse, Albi et Rodez en Occitanie, Sopra Steria vient d’être référencé parmi les « partenaires préférés » d’Airbus, afin d’intervenir sur les activités d’ingénierie auprès de son bureau d’étude, sa direction industrielle et son département services client.

Klanik veut des « atypik konsultants »

Klanik compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs, dont une centaine sur Montpellier et 40 sur Toulouse. Et la société de conseil dans le digital, l’informatique et l’ingénierie projette de recruter 70 personnes en 2022 en Occitanie, principalement en CDI, certains postes étant ouverts en télétravail. Les profils recherchés sont variés : développeur (Java, Fullstack JS, C# ou C++), ingénieur DevOps, scrum master, product owner, ingénieur système et réseaux, chef de projet…

Celad vous accompagne

Créée en 1990 à Toulouse, Celad est aujourd’hui forte de plus de 1300 collaborateurs et travaille pour plus de 250 clients. Une ESN qui poursuit son développement avec 250 créations de postes annoncées cette année. Parmi les profils ciblés : technicien support applicatif, ingénieur d’études et développement, ingénieur QA, ingénieur DevOps, scrum master, administrateur système… L’entreprise promet un accompagnement attentif de chacun de ses consultants.

Econocom affiche ses salaires

Econocom souhaite recruter un millier de personnes en France, dont 200 à Labège : techniciens informatiques, administrateurs et ingénieurs système, réseau et sécurité, architectes et experts techniques, chefs de projet... 90% des postes sont ouverts en CDI. Cette société spécialisée dans la transformation numérique propose des salaires compris entre 22.000 et 26.000 euros par an pour les postes de techniciens, et 30.000 à 70.000 euros pour les autres.

Fast4 déploie son MedGame

Fast4 vient de lever 1 million d’euros. La société nîmoise, qui développe des simulations digitales de cas cliniques, va ainsi déployer MedGame, une plateforme mobile destinée à former les étudiants et les jeunes médecins grâce au jeu narratif. Elle envisage de recruter pour ce faire une trentaine de personnes : commerciaux bilingues et développeurs informatiques, mais aussi un directeur administratif et financier.

Ausy renforce ses effectifs

Depuis le dernier trimestre 2021, Ausy observe une reprise solide de l’activité économique en Occitanie, particulièrement dans les domaines de l’ingénierie et de l’informatique. Elle souhaite ainsi recruter 200 personnes à Toulouse et Montpellier. Des développeurs full stack, systèmes embarqués, DevOps, intégrateurs/valideurs, architectes logiciels et techniques, ingénieurs système… qui contribueront aux projets de ses clients dans l’industrie automobile et aéronautique, les télécoms et la banque.

