C’est le nombre de postes que les start-up toulousaines Wedof et Kagilum proposeront lors d’un job dating organisé ce jeudi 30 mars, dans l’espace de coworking Ô Local, à Toulouse(18 port Saint Etienne). Des postes de développeur full stack (PHP 7+, Angular 10+, REST API) et de business developer.

Spécialisées dans le développement d’outils à destination des organismes de formations et de certifications, ces entreprises ciblent « des personnes talentueuses et motivées » et « des candidats passionnés pour rejoindre leur équipe ». Pour participer à cette opération de recrutement, il est nécessaire de s’inscrire sur www.wedof.fr, et d’apporter CV et lettre de motivation.