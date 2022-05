C’est le nombre de recrutement annoncé par le groupe Socotec, cette année, en Occitanie. Spécialisée dans le testing, l’inspection et la certification compte plus de 320 collaborateurs répartis dans 29 agences locales. Ses besoins porte sur divers profils : ingénieurs de la construction, diagnostiqueurs immobiliers, techniciens et contrôleurs du bâtiment, techniciens électricité, ascenseurs, gaz, énergies renouvelables... mais encore ingénieurs et techniciens environnement, directeurs d’agences et commerciaux.

Socotec participe notamment à la construction de la troisième ligne de métro à Toulouse et du nouveau centre de recherche du CNRS à Montpellier.

Postulez sur : www.socotec.fr