En Occitanie, Socotec gère sa croissance

Acteur majeur des services de TIC (Testing, inspection, certification), Socotec intervient depuis le contrôle technique jusqu’au conseil et à la gestion des risques liés aux constructions, aux infrastructures et aux installations industrielles. En Occitanie, le groupe compte plus de 350 salariés répartis dans 31 agences locales. Et pour soutenir la croissance de ses activités, 80 techniciens et ingénieurs supplémentaires seront recrutés cette année.

Deux nouvelles structures

Ingénieurs de la construction, de l’immobilier durable et de l’environnement, spécialistes énergie & nucléaire, énergéticiens techniciens (électricité, ascenseurs, gaz, énergies renouvelables, inspection et mesures dans l’industrie…), directeurs d’agences, commerciaux… sont ciblés, mais également des experts HSE des diagnostiqueurs immobiliers, des attesteurs mesureurs, des techniciens et contrôleurs du bâtiment, ou encore des coordonnateurs et préventeurs sécurité.

Certains rejoindront l’une de ses deux nouvelles structures : Socotec Immobilier Durable, qui dispose d’un réseau de près de 250 experts en France, et Socotec Power Services, qui compte plus de 450 spécialistes dans les énergies décarbonées. D’autres participeront à l’élaboration de projets structurants, à l’image des nouveaux locaux de l’école Sup’EnR à Perpignan, la première école d’ingénieurs dédiée aux énergies renouvelables, du futur centre de recherche du CNRS à Montpellier, ou encore de la troisième ligne de métro à Toulouse.

Ingrid Lemelle

