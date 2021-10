C’est le nombre de jardiniers paysagistes recherchés, à Toulouse, par l’enseigne O2 Jardinage, la filiale spécialisée de l’enseigne O2 Care Services. En croissance de 25% par rapport à 2020, et de 35% par rapport à 2019, son activité est florissante, tout particulièrement en cette période de rentrée, et entraîne l’ouverture de près d’une cinquantaine de postes en France.

Entretien des pelouses, tailles des haies, arbres fruitiers, rosiers et autres végétaux, désherbage et débroussaillage, nettoyage des extérieurs, ramassage des feuilles, potager... les missions confiées sont variées. L’enseigne, qui met à disposition de ses intervenants véhicule de société, paniers repas et téléphone portable, recherche des personnes expérimentées et idéalement diplômées dans le domaine des espaces verts (type CAPA Travaux paysagers ou Bac Pro Espaces verts). Des références professionnelles sont également exigées. Chaque intervenant recruté bénéficie d’une formation spécifique à son métier et peut, sur demande ou recommandation du responsable d’agence, réaliser des formations assurées par des organismes agréés.

Postulez ici ou directement en agence 7 rue de l’Industrie, à Castanet-Tolosan.