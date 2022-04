Jardiniers, chefs d’équipe adjoint et chefs d’équipe. Trois fonctions recherchées par la direction des Espaces verts de la Mairie de Toulouse. Pour recruter, en apprentissage, après une courte formation et en CDD/CDI, elle organisera un forum à la Maison de Citoyenneté Ouest, ce jeudi 21 avril, de 13h30 à 18h30.

L’occasion de découvrir les métiers des emplois verts, de connaître les voies d’accès, et de postuler aux emplois proposés. A partir de 14h, les métiers seront présentés et des salariés viendront témoigner. A 14h45, une démonstration sera proposée dans le parc de la Reynerie attenant. Et enfin à 15h45, les participants pourront être reçus en entretien.

N’oubliez pas votre CV !