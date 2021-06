Assistants ménagers, auxiliaires de vie, gardes d’enfants, animateurs pédagogiques en soutien scolaire, enseignants en soutien scolaire, jardiniers... O2, marque principale du groupe Oui Care, recrute sur tous les fronts !

Ce mercredi 23 juin, 3000 postes en CDI à temps plein ou à temps partiel seront proposés sur l’ensemble du territoire. lors d’une journée job dating nationale. Sur le seul département de la Haute-Garonne, dans lequel l’enseigne compte six agences, 108 postes sont à pourvoir immédiatement. 13 dans le Lot, 10 dans le Tarn et Garonne, etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans les agences du réseau.

