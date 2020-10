C’est le pourcentage de personnes qui estiment que la crise a un impact important sur l’accès à l’emploi des jeunes. Interrogé pour Apprentis d’Auteuil, par OpinionWay, un échantillon de 600 personnes âgées de 16 ans et plus, « représentatives de la population de la région Occitanie », ont livré leur perception de l’avenir de la jeunesse, ses difficultés et le rôle de l’entourage.

« La conjoncture actuelle d’épidémie de Covid-19 apparaît comme une injustice supplémentaire défavorisant les jeunes pour leurs débuts professionnels », rapporte ainsi le Baromètre de l’éducation en Occitanie. En matière d’emploi, mais pas seulement. « Plus généralement, la crise de la Covid-19 a un impact important sur la confiance des jeunes en l’avenir (89%) et leur état psychologique (87%). »

Des jeunes qui attendent beaucoup de l’État pour les aider à lever les freins à leur insertion (il est cité comme le premier acteur ayant un rôle à jouer par 59% d’entre eux). « Dans cette même logique, les acteurs de l’emploi comme Pôle emploi sont également attendus par 39% des jeunes, loin devant l’école (28%) », note la fondation.