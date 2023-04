La Fondation Apprentis d’Auteuil Sud-Ouest vous remet en selle à Caussade

La Fondation Apprentis d’Auteuil Sud-Ouest lance « Les Rayonnants » ! Organisé en partenariat avec Pôle emploi, cet atelier va former des demandeurs d’emploi ainsi que des personnes en situation de précarité au métier de mécanicien réparateur de vélo. « Nous accompagnons des hommes et des femmes, en situation de handicap ou non, qui cherchent à revenir vers l’emploi en leur proposant une expérience formatrice. Ils vont assimiler de nombreuses compétences, notamment en métallurgie, en soudage... et en parallèle, nous travaillons sur leur projet professionnel », précise Richard Maillard, responsable pédagogique et éducatif du Campus de Saint-Lubin, à Caussade (Tarn-et-Garonne)

Une démarche solidaire et formatrice qui vise également à promouvoir la mobilité douce. Les vélos récupérés seront réparés puis revendus à prix réduit. De nombreux partenariats sont en cours, afin de mettre régulièrement de nouveaux cycles à l’atelier qui accepte aussi les dons. A noter que cette formation est dispensée dans le cadre d’un CDD à temps réduit.