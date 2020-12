Pour Volontariat territorial en entreprise (VTE), un dispositif lancé en 2018 afin de « créer des ponts entre les étudiants ou jeunes diplômés, et les PME dans les territoires ». Il peut être réalisé en alternance* (minimum d’un an), en CDD (minimum d’un an) et CDI, et s’adresse donc aux étudiants titulaires d’un Bac +2 minimum et aux jeunes diplômés depuis deux ans maximum.

Financièrement très attractif pour les entreprises, le VTE est également un tremplin pour les jeunes qui peuvent ainsi accéder à des postes à responsabilité. Pour découvrir les opportunités et candidater aux offres proposées, il suffit de se rendre sur le job board dédié www.emploi.vte-france.fr

*En Occitanie, plusieurs écoles sont partenaires de ce VTE, parmi lesquelles TBS, MBS, l’Icam, l’In&ma, l’UIMM...