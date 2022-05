Une nouvelle expertise en droit social à l’Université Toulouse Capitole

Le service Formation continue de l’Université Toulouse Capitole vient de lancer le Diplôme d’Université Expertise sociale en administration et liquidation des entreprises en difficulté. « Inédite au niveau national, cette formation offre une expertise en droit social des entreprises en difficulté dans un contexte international et européen renouvelé. Elle a pour objectifs d’amener à une spécialisation en droit social des entreprises en difficulté, et à la maîtrise des relations sociales dans un contexte de restructuration et de liquidation », indique l’université.

Ouvert aux étudiants et aux avocats, experts comptables, administrateurs et mandataires judiciaires... le cursus s’organise autour de cours en ligne et de regroupements en présentiel deux jours par mois. Une formation courte (sur six mois) qui « répond à une forte demande de la part des professionnels du secteur du droit social des entreprises en difficulté, notamment au regard du contexte lié à la pandémie du Covid-19 », note l’établissement.



3000 euros

