Un DU anticorruption à l’Université Toulouse Capitole

L’Institut de criminologie et de sciences pénales, rattaché à l’Université Toulouse Capitole, a pour vocation de préparer « toutes les personnes qui se destinent à une fonction participant à l’œuvre de prévention criminelle ». Son nouveau Diplôme universitaire va plus précisément former les étudiants à la profession de compliance officer (littéralement responsable de la conformité) dans le domaine de l’anticorruption et l’antiblanchiment.

Ouvert aux titulaires d’une deuxième année minimum de Licence en Droit, Économie, Gestion, Administration économique et sociale ou Sciences politiques, ce cursus d’un an permet d’appréhender les différentes techniques de corruption et du blanchiment et de les maîtriser ! Une formation qui ouvre des débouchés dans toutes les entités assujetties à l’obligation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (entreprises, banques, avocats...) et les services judiciaires spécialisés.

700 euros l’année