Toulouse : des centaines de postes à pourvoir lors des « Rencontres de l’aéronautique »

Le 16 juin prochain, Derichebourg Intérim et Recrutement organisera "Les rencontres de l’aéronautique" à L’envol des Pionniers, à Toulouse. Ajusteur monteur, technicien, ingénieur, acheteur, contrôleur de gestion... plusieurs centaines de postes seront proposés au cours de cette journée. « Nous voulons proposer un événement unique, positif et utile dans une région qui voit un redémarrage de ces activités impactées par le Covid-19. Nous proposons des missions en intérim, mais aussi des CDI et des CDD, pour des professionnels aguerris comme des débutants, mais aussi des personnes en reconversion ». indique sa directrice générale, Céline Dirson.

Parmi les recruteurs, Airbus, ATR ou Stelia. Et pour les participants l’opportunité de tenter de gagner (en plus d’un job !) un iPad en déposant leur CV.

De 9h à 17h, à L’envol des Pionniers, 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse.