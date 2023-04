La 90ème édition de la Foire Internationale de Toulouse est sur le point de débuter ! Et du 14 au 23 avril, Derichebourg Intérim et Recrutement fera partie des exposants (Stand N°1C10) pour faire découvrir aux visiteurs ses formations et ses postes à pourvoir, notamment dans le secteur de l’aéronautique en Occitanie.

Il y sera également possible de s’essayer à l’expérience de la réalité virtuelle et au « mur de réflexes »...

Du 14 au 23 avril, de 10h à 19h (ou 22h les vendredi 14, le mardi 18 et le vendredi 21 avril), au MEETT de Toulouse, Concorde Avenue, 31840 Aussonne.