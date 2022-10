Toulouse. Derichebourg Intérim va vous faire décoller à L’Envol des Pionniers !

Après la réussite de la première édition, qui a réuni plus de 150 personnes le 16 juin dernier, et du Tournoi de Beach Soccer organisé lors de Toulouse Plage le 26 août, l’agence Derichebourg Intérim et recrutement de Toulouse poursuit ses actions. Ce jeudi 20 octobre, elle renouvellera ses « Rencontres de l’Aéronautique » à L’Envol des Pionniers. « Le lieu est mythique bien sûr, et c’est surtout le cadre idéal pour faire découvrir et promouvoir les opportunités d’emploi et de formation du secteur aéronautique », estime Marine Garrido, responsable recrutement, marque employeur et communication de l’enseigne.

Des opportunités qui se compteraient par centaines ! « La reprise est de plus en plus forte, et les emplois proposés par nos donneurs d’ordre sont durables", assure Marine Garrido. "Seulement les candidats ont changé depuis le Covid. Leurs critères ont changé, leur façon de postuler aussi. Nous devons aller vers eux et leur proposer désormais davantage qu’un poste. C’est pour cette raison que nous organisons ce type d’évènement. Il nous permet de mobiliser nos partenaires (Mission locale, Cap emploi…), nos clients, notre centre de formation et bien sûr tous les collaborateurs de l’agence pour leur offrir une véritable expérience candidat, un accompagnement très personnalisé. »

Un simulateur de vol à tester

Les emplois proposés ciblent aussi bien les fonctions opérationnelles (peintres aéronautique, ajusteurs, câbleurs, mécaniciens, techniciens essais…) que supports (comptables, contrôleurs de gestion…). Des postes ouverts aux professionnels, mais également aux débutants et aux personnes en reconversion. « Notre centre de formation nous permet de proposer des parcours qui alternent périodes d’apprentissage en cours et en entreprise. Ces cursus, qui s’étendent sur 6 à 12 mois, parfois 18, mènent aux métiers d’inspecteur qualité, d’ajusteur monteur ou encore de mécanicien. Seuls prérequis, testés en amont, avoir une bonne dextérité manuelle et un niveau minimum de culture générale. »

Cette journée donnera donc aux candidats l’occasion d’en savoir plus, d’échanger avec certains employeurs, des experts en recrutement et en formation, de postuler… et même de gagner un Ipad et de tester un simulateur de vol ! « Pour les plus téméraires, nous allons en effet amener un appareil qui leur permettra de se mettre dans la peau d’un pilote de Mirage 2000 ! », conclut Marine Garrido. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’évènement sur les réseaux sociaux de l’agence, ou à venir directement à L’envol (entre 10h et18h), munies de leur CV !

Ingrid Lemelle

Pour vous inscrire, rendez-vous sur LinkedIn ou Facebook

Photo Derichebourg Intérim et recrutement.