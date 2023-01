« Les Rencontres de l’Aéronautique »

Nouveau format de recrutement lancé par Derichebourg Intérim et Recrutement sur la plateforme Seekube. Du mardi 17 janvier au jeudi 19 janvier, ce salon 100% virtuel permettra aux candidats d’échanger avec ses équipes sur les opportunités à saisir dans le secteur de l’aéronautique : des formations et plus d’une centaine de postes à pourvoir. Des conférences seront également proposées.

Les agences de Toulouse et Tarbes participeront à cette opération nationale.

Pour s’inscrire, cliquez sur le lien à partir du 3 janvier.