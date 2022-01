Scalian doit de nouveau recruter beaucoup à Toulouse !

Scalian, groupe spécialisé dans le domaine du conseil et de l’ingénierie, va recruter 130 personnes à Toulouse en 2022 sur les 800 recrutements qu’elle envisage de réaliser en France. Des embauches qui interviennent dans un contexte de reprise des besoins industriels des clients de la société. « Nous sommes revenus au niveau d’embauches de 2019 », constate Caroline Nancy, sa DRH. « Parmi les secteurs qui redémarrent bien, on compte notamment le spatial, l’aéronautique, ou l’automobile. Nous intervenons notamment dans l’accompagnement de la digitalisation des organisations. »

Des opportunités à saisir à l’international

Pour accompagner sa croissance, Scalian recherche principalement des profils expérimentés (trois ans minimum) et titulaires d’un Bac +5 de type écoles d’ingénieurs. « Nous allons recruter dans le domaine de la performances des opérations : des PMO / chefs de projet, des ingénieurs qualité fournisseurs ou logiciels, des contract managers, des acheteurs, des supply chain quality managers ou des contrôleurs de gestion. Du côté du digital, nous recherchons des développeurs C/C++/Java/Angular, des ingénieurs DevOps, des architectes, des scrum masters et product owners, des chefs de projets ou AMOA It, des data ingeneers, des ingénieurs systèmes, des Ingénieurs tests et validation logiciel ou des administrateurs / ingénieurs Linux », détaille la DRH. Du côté des softskills, l’adaptabilité, l’écoute et la rigueur sont des qualités recherchées. À noter que tous ces postes sont à pourvoir en CDI.

Pour attirer les talents sur ce marché généralement pénurique, Scalian met en avant sa politique de mobilité, ses avantages sociaux attractifs, et son programme de développement des compétences. « Le bien-être au travail fait partie des sujets essentiels pour notre société. Nos clients se sont aussi adaptés au télétravail, jusqu’à 50% de l’activité peut se dérouler par ce biais. Nous avons également travaillé, au sein du groupe, sur la parentalité, d’autant que la moyenne d’âge de nos salariés est de 36 ans », complète la DRH. La société propose aussi un programme d’échanges internationaux sur le court ou le long terme, afin que ses salariés puissent découvrir de nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles activités dans d’autres pays. « Scalian diversifie ses portefeuilles clients et investit de nouveaux secteurs, ce qui peut permettre, en outre, à nos collaborateurs de saisir de nouvelles opportunités », conclut Caroline Nancy.

