A Toulouse, Scalian recrute 400 « acteurs du changement »

En septembre dernier, Scalian investissait 4000 m2 dans le quartier Basso Cambo. "Une installation impulsée par la forte croissance organique du groupe l’an dernier (de 20%), et par la volonté de réunir les trois sites toulousains (Labège, Colomiers et Francazal) en un seul pour faciliter les échanges, rassembler les différents métiers et réduire les nombres de déplacements inter-sites et les émissions de carbone qu’ils induisent", explique le groupe spécialisé dans le conseil et de l’ingénierie. Ses nouveaux locaux, baptisés "le Hub", visent également à "favoriser l’agilité, la création de liens et un sentiment d’appartenance à l’entreprise plus fort du fait des nombreuses animations qui y sont organisées".

Un site dimensionné pour s’adapter également aux ambitions du groupe. « Afin de poursuivre notre développement en France comme à l’international, nous avons mis en place depuis l’an dernier un plan de recrutement massif avec pour objectif de maintenir les 27% de croissance organique réalisés en 2022", explique Caroline Nancy, la directrice des ressources humaines. "Nous disposons, à date, d’un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et envisageons d’atteindre les 600 millions d’euros à l’horizon 2024, grâce également à des croissances externes. » Dès cette année, Scalian envisage ainsi le recrutement de 1150 personnes en France, dont 400 à Toulouse : 300 pour sa division Performance des opérations, et 100 pour sa division Systèmes numériques.

Des parcours sur-mesure

Les postes s’adressent principalement à des ingénieurs et consultants expérimentés, justifiant d’au moins 3 à 5 ans d’expérience dans des domaines très variés. Des développeurs C/C++/Java/Angular , des ingénieurs DevOps, des architectes, des scrum masters et des product owners, des chefs de projets et AMOA IT, des data ingeneers, ingénieurs systèmes, ingénieurs tests et validation logiciel, administrateurs et ingénieurs Linux... Et aussi des chefs de projet, des ingénieurs qualité fournisseurs ou logiciel, HSE, développement durable, RSE, des contract managers, des acheteurs, des supply chain quality managers, des contrôleurs de gestion... Autant d’expertises recherchées pour accompagner les clients d’un groupe qui affiche sa volonté de "placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement".

"Avec des managers de proximité et une cellule RH dans chaque région, nous assurons à l’ensemble de nos collaborateurs une écoute, une réactivité et une gestion individualisée de leur carrière. Pour nous adapter au mieux à leurs besoins, nous construisons avec eux un parcours de carrière sur mesure et facilitons la mobilité métier, fonction ou internationale. Nous nous sommes également engagés, via un accord, dans une démarche pour l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion favorisant ainsi le télétravail, l’équilibre de vie pro-perso et le développement des compétences. », conclut Caroline Nancy.

Ingrid Lemelle

Pour postuler : www.scalian.com

Photo Scalian DR.