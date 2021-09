A Toulouse, Scalian garde le cap !

Le spécialiste du conseil et de l’ingénierie garde le cap ! « Nous intervenons dans le secteur spatial, qui est très dynamique, et dans d’autres secteurs tels que l’aéronautique, le bancaire, les télécoms, la santé ou l’énergie. Nous œuvrons sur des projets de transformation digitale, en chefferie de projet, méthodes agiles, développement d’applications web digitales ou encore dans des démarches RES et HSE pour accompagner des industriels dans cet objectif », nous indique Scalian.

L’ETI poursuit donc ses recrutements à Toulouse, avec pour ambition d’y ouvrir 150 postes sur 2021. Dans le domaine du numérique, l’entreprise recherche des : développeurs C++, Java J2EE, Angular, IVV JavaScript Linux Spatial, des ingénieurs traitement d’image, des experts cybersécurité, des DevOps... Pour ses activités performance des opérations, Scalian cible plutôt les ingénieurs assurance qualité logicielle et les consultants. En supply chain, assurance produit électronique, santé sécurité...

Postulez sur : www.scalian.com