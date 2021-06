Recrutement : 120 postes en Occitanie à l’Apef !

Entreprise de service à la personne, l’Apef recrute toute l’année au sein de ses agences, et tout particulièrement en cette période pour l’embauche d’alternant. Ainsi en Occitanie, sur les 120 postes à pourvoir actuellement, 19 visent les 18/29 ans pour préparer le titre d’Assistant de vie aux familles.

A Lunel, La Grande Motte, Nîmes, Montpellier, Sète, Narbonne et Balma, les jeunes seront formés pendant un an à trois domaines d’activités : la garde d’enfants, l’aide aux seniors et l’entretien du domicile. Les contrats débuteront le 12 juillet 2021 et les recrutements se déroulent jusqu’à la fin juin.

Pour postuler, en alternance ou en CDD, CDI... les offres ici