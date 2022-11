Apef lance l’opération “Arrivez comme une fleur, décrochez un CDI” en Occitanie

Bienvenue dans les pépinières Apef, le réseau d’agences de services à la personne créé en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Du 21 au 25 novembre prochain, sa centaine d’agences accueillera tous les ceux qui auront la curiosité d’en savoir plus sur ses métiers et ses opportunités d’emploi dans une ambiance "job store" végétalisé. Face aux importantes difficultés de recrutement que rencontrent actuellement de nombreuses entreprises, Apef s’apprête en effet à relooker ses agences en jardinerie tendance, incitant ainsi les candidats à en pousser les portes et à en ressortir avec une plante… et un CDI ! "Cette nouvelle manière de recruter est une façon pour nous de montrer qu’Apef est en phase avec la réalité de l’emploi et que notre entreprise se remet en question dès les premiers moments du parcours salarié", explique Guillaume Du Folco, le directeur de l’agence de Saint-Jean. "La première étape, celle du recrutement, est pensée différemment, positivement, avec une démarche d’accueil et d’intégration du collaborateur dans l’équipe entièrement revisitée.”

Des métiers essentiels

Actuellement, au national, quelque 2000 postes sont ouverts par le réseau, devenu depuis six ans une marque du groupe Oui Care, leader français du marché des services à la personne. Et en Occitanie, de nombreuses agences sont concernées par ce vaste plan d’embauche à : Balma, Saint-Jean, Juvignac, La Grande-Motte, Lunel, Montpellier, Sète, Jacou, Nîmes, Bagnols-sur-Cèze, Narbonne... Du jardin à la garde d’enfants, en passant par l’entretien de la maison, la préparation des repas ou encore l’aide aux seniors, les métiers et les missions proposés sont variés. A l’instar des profils ciblés par ce réseau qui se dit ouvert "aux étudiants, aux retraités, aux personnes en reconversion et à ceux qui veulent faire carrière". C’est cependant les auxiliaires de vie qui manquent le plus à l’appel. "Si veiller au bien-être du bénéficiaire est la première mission de l’auxiliaire de vie, le métier et plus globalement le secteur des services à la personne souffrent cruellement d’un manque de reconnaissance et d’un déficit de candidatures", regrette Apef, qui espère avec cette opération valoriser une nouvelle fois cette profession jugée "essentielle" par 95% des Français (étude becoming/market audit réalisée pour le réseau en mars 2022).

Ingrid Lemelle

Pour en savoir plus : www.apef.fr

Photo Meliora - Pixabay.