Quels sont les besoins et les attentes de SPIE en Occitanie ?

SPIE ICS, SPIE Facilities, SPIE CityNetworks, SPIE Nucléaire, SPIE Industrie et SPIE Building Solutions. Les six filiales du groupe SPIE vont recruter massivement : 3700 personnes, dont 700 alternants en France, la région Occitanie réunissant les plus forts besoins du groupe avec 605 opportunités à saisir cette année.

"Progresser, transmettre et entreprendre"

Technicien maintenance, ingénieur efficacité énergétique, électricien courant faible et fort, ingénieur télécoms, ingénieur réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur et technicien smart city et cybersécurité, technicien data centers, soudeur, électricien industriel, responsable d’activités réseaux d’énergie… font partie des nombreux profils recherchés par le groupe. Ils se verront proposer des CDI à temps plein, pour l’essentiel, SPIE France déclarant attacher de l’importance à « la capacité d’adaptation, la diversité des parcours et la motivation des nouveaux arrivants ».

« Nous recherchons des personnes qui ont envie de progresser, de transmettre et d’entreprendre : notre communauté de passionnés fait la richesse de nos métiers et de SPIE ! », souligne son directeur général Arnaud Tirmarche. Une communauté plutôt fidèle, le groupe revendiquant une ancienneté moyenne de ses effectifs supérieure à dix ans. « Nous accordons une attention importante à la fidélisation de nos collaboratrices et collaborateurs, notamment grâce à notre politique de mobilité, de transmission et de formation qui fait partie de notre culture », déclare Sandra Hen Poulain, la directrice des ressources humaines.

Chacune des nouvelles recrues participera à l’émergence d’une société bas carbone, l’ambition affichée du leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications.

Ingrid Lemelle

Crédit photo SPIE.