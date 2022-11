En Occitanie, SPIE reste branché sur son recrutement !

Plus de 500 recrutements annoncés en janvier dernier, en Occitanie. L’objectif, déjà atteint fin septembre, sera largement dépassé cette année, SPIE déclarant vouloir intégrer 130 personnes supplémentaires d’ici à la fin décembre dans la région. Porté par les défis d’une nouvelle économie bas-carbone, le leader européen des services multi-techniques dans l’énergie et les communications doit recruter partout en France. Et dans tous ses métiers. Des techniciens de maintenance, des ingénieurs efficacité énergétique, des électriciens courant faible et fort, des ingénieurs télécoms et réseaux, des monteurs, conducteur de travaux, raccordeurs fibre optique, des ingénieurs et techniciens smart city, cybersécurité, techniciens data centers, soudeurs, électriciens industriel, responsables d’activités réseaux d’énergie...

« Venez chez nous si ça vous branche d’agir pour la transition énergétique et pour la transformation numérique », invitent ses filiales, qui proposent principalement leurs postes en CDI. "Créateur de solutions vertes et innovantes, SPIE accompagne ses clients dans la conception, l’installation et la maintenance de leurs infrastructures et de leurs réseaux énergétiques et numériques", précise le groupe, qui propose aux candidats de "contribuer à un monde plus responsable et plus durable". "Sur chacun de nos territoires, au plus près des enjeux locaux, nous recrutons des talents qui portent nos valeurs et dont nous déployons les expertises", souligne Sandra Hen Poulain, directrice des ressources humaines de SPIE France. "Nos collaboratrices et collaborateurs sont les premiers actionnaires de l’entreprise, et ils sont aussi les principaux acteurs de la transition énergétique et de la transformation numérique : sur le terrain, ce sont elles et eux qui transforment la stratégie de SPIE en solutions concrètes, utiles, vertes et innovantes pour nos clients."

Et incarnent les valeurs d’un groupe qui favorise la mixité et la diversité, leviers de la performance individuelle et collective de ses salariés. "Ces engagements sont au cœur des actions du réseau mixte So’SPIE Ladies qui œuvre pour les carrières des femmes, du Comité Handicap qui multiplie les initiatives pour libérer la parole et accompagner les personnes en situation de handicap, ou des comités RSE, qui visent la réduction de l’empreinte environnementale de SPIE et le mieux-vivre au travail", liste le groupe, qui table d’ores et déjà sur un même niveau élevé de recrutement pour 2023, notamment en alternance.

