Pourquoi NGE maintient-il une politique de recrutement si volontariste ?

10.000 embauches programmées d’ici à 2024. Cette déclaration récente du président de NGE (Nouvelles générations d’entrepreneurs), Antoine Metzger, détonne dans un contexte économique plus qu’incertain. Une façon d’affirmer son optimisme et sa confiance dans le rôle que jouent et joueront les filières du BTP dans la reprise. De souligner également la responsabilité « des entreprises qui le peuvent, d’embaucher, de former, et ce en complément des dispositifs gouvernementaux. »

« Même s’il est difficile de se projeter, ce serait une énorme erreur de se recroqueviller maintenant. Alors, Covid on pas Covid, nous continuons à recruter », confirme Géraud Guilhem, le directeur opérationnel de la région multimétiers de NGE en Occitanie (900 salariés). Dans la région, où le groupe compte trois entités sous enseignes NGE multimétiers et Cazal TP, les embauches devraient ainsi se maintenir au rythme d’une centaine par an. « Dès aujourd’hui, nous avons 27 postes à pourvoir. Des postes de directeurs d’agence, d’acheteurs, d’ingénieurs études de prix, de chefs de mission, d’ouvriers, de conducteurs, de projeteurs... », énumère le directeur des opérations.

Cette politique volontarisme s’appuie sur l’expérience de la crise de 2008 (période durant laquelle NGE a continué de recruter), mais aussi sur un carnet de commandes robuste et la forte croissance du groupe (+ 23% de chiffre d’affaires en 2019). En Occitanie, l’activité est soutenue par la récurrence de certains marchés, mais aussi un potentiel de développement qui reste important. « Tous les métiers du groupe, qui s’est beaucoup diversifié ces dernières années, ne sont pas encore présents dans la région, ce qui ouvre de nouvelles perspectives », indique Géraud Guilhem. Et donc des débouchés pour les personnes en recherche d’emploi.

Un CFA en appui

Pour autant, et comme toujours dans le secteur, les recrutements s’opèrent avec difficultés. « Nous avons la chance d’avoir un très beau centre de formation en interne, reconnu CFA l’année dernière. Cela nous permet de pouvoir accueillir des jeunes qui peuvent préparer des titres reconnus par le ministère du Travail, mais aussi de faire évoluer nos collaborateurs, l’évolution faisant vraiment partie de notre ADN. La méritocratie est une réalité chez NGE ! », assure le directeur régional, qui observe avec regret le manque d’attrait pour certains métiers. « Nous avons notamment des postes de projeteurs et de conducteurs de travaux vraiment très intéressants en ce moment ! »

Des opportunités à découvrir sur le site du groupe, ou à saisir via l’envoi de candidatures spontanées. « Nous étudions toutes les candidatures »,affirme Géraud Guilhem.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Un stagiaire formé au titre professionnel de coffreur bancheur par le CFA de NGE. Crédit NGE.