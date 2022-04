En Occitanie, NGE veut construire avec des effectifs solides

Avec 15.000 collaborateurs dans le monde, un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2021 et une présence dans 17 pays, le groupe NGE est un acteur important du secteur du BTP. Et son ambition est claire : atteindre 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Pour cela, NGE recrute, notamment en région, comme le détaille Géraud Guilhem, directeur opérationnel Occitanie, qui prévoit « entre 8 et 10% de croissance ». « Nous recherchons 107 collaborateurs sur le territoire régional, essentiellement en production. Plus de la moitié correspond à des postes d’ouvriers, de conducteurs d’engins… Je précise que ce sont des postes en CDI. » D’autres profils (de cadres notamment) viendront rejoindre les 900 salariés répartis en région sur divers sites (Muret, Tarbes, Sigean, Rodez…).

Savoir-être et motivation

Dans un secteur en tension, NGE ne recherche pas forcément des personnes diplômées ou formées. « Je passe 20 à 30% de mon temps à mener des entretiens », explique Géraud Guilhem. « Je recherche des candidats avec un certain savoir-être, du bon sens, des valeurs et qui sont motivés. Nous disposons d’un super centre de formation pour apprentis pour former les employés à nos métiers. Sur le terrain, des tuteurs accompagnent les plus jeunes et transmettent leur passion et leur savoir-faire. » En 2021, plus de 5000 personnes ont ainsi été formées au sein de Plate-forme, le CFA du groupe.

Celui qui est aussi directeur général de Cazal, filiale de NGE, valorise la méritocratie. « Nous avons des collaborateurs avec des responsabilités qui n’ont pas le Bac », assure Géraud Guilhem. « Ce qui compte, c’est que tout le monde s’épanouisse et travaille dans le même sens. » Un point d’autant plus important que NGE compte 8000 salariés actionnaires. Les offres sont publiées sur des plateformes comme Indeed ou LinkedIn mais aussi sur le site du groupe. « Nous sommes en recrutement permanent. Les gens peuvent également envoyer leur CV de manière spontanée via le site », précise le directeur opérationnel.

