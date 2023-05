« Engage-Toit »

Bourse au logement lancée par le groupe NGE pour les étudiants qui la rejoigne afin de réaliser leur stage de fin d’études. Fixée à 150 euros nets par mois, sans critère de ressources, elle nécessite uniquement d’être engagés auprès d’une association œuvrant dans le domaine de l’environnement ou de l’éducation.

L’entreprise française indépendante de BTP va par ailleurs recruter 119 personnes en CDI cette année en Haute-Garonne, dans l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Les ouvriers polyvalents TP (maçons VRD, coffreurs bancheurs, poseurs-canalisateurs, chauffeurs d’engins...) concentrent l’essentiel des besoins, mais seize postes d’encadrement cibleront des chefs d’équipe, des chefs de chantier et des conducteurs de travaux. L’entreprise recherche également deux géomètres projeteurs et six responsables études de prix. Et 36 alternants vont rejoindre ses équipes pour préparer des formations de conducteur de travaux, chef de chantier, conducteur d’engin, mécanicien, ou encore géomètre projeteur.

Postulez sur : www.nge.fr