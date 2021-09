Montpellier. Pourquoi la Prépa Talents est-elle une opportunité unique pour entrer dans la haute fonction publique ?

Yann Bisiou, pourriez-vous nous présenter le dispositif Prépa Talents ?

Il s’agit d’une classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique dans le secteur du management de la santé et de la cohésion sociale. Son objectif est d’amener de la mixité sociale dans ces métiers. Elle est accessible aux étudiants de Licence 3 ou de Master 1. Elle se destine prioritairement à plusieurs publics : les étudiants boursiers, à ceux issus de milieu modeste, de quartiers prioritaires, de zones rurales revitalisées ou des outremers.

À quels concours ce dispositif prépare-t-il ?

Nous avons choisi de viser les accès à trois écoles de la haute administration en particulier : l’ENA, le Centre national de la fonction publique territoriale, et l’École des hautes études en santé publique à travers ces deux parcours « secteur sanitaire, social et médico-social » et « hôpital ». Cette préparation s’étale sur une année entière, du mois de septembre au mois de juin. Nous allons nous assurer que, pendant tout le dispositif de la prépa, les étudiants ne perdent pas de temps de formation. Ce sont en effet des concours exigeants et la réussite n’est pas garantie. C’est pourquoi ils seront automatiquement inscrits en Master mention Rconomie sociale et solidaire et valideront des équivalences grâce au travail effectué pendant leur préparation.

Quels sont les atouts de cette prépa ?

Ces concours sont très sélectifs, avec habituellement un taux de réussite inférieur à 10%. Grâce à la Prépa Talents, les étudiants bénéficient d’une voie spécifique avec des places réservées et un taux de réussite beaucoup plus élevé. Ils multiplient ainsi leurs chances de réussite par trois ou par quatre.

Comment allez-vous sélectionner les candidats ?

Nous allons proposer entre dix et quinze places. La sélection s’opère sur la base d’un entretien. Au préalable, les candidats doivent plancher sur une dissertation, dont le thème était cette année : « l’administration face au Covid ». Nous entendons ainsi les inciter à se projeter dans le type d’exercice auquel ils seront confrontés lors des concours.

Quels sont les premiers retours de la communauté universitaire ?

L’équipe pédagogique est déjà fortement mobilisée autour de ce dispositif remarquable, très bien pensé. Il a été imaginé pour accompagner les étudiants dans tous les aspects de la réussite. Ceux qui seront sélectionnés pourront par exemple bénéficier d’une bourse du gouvernement de 4000 euros pour les soutenir durant leur année de prépa. Cependant si les étudiants des IEP ont déjà pris conscience qu’il s’agissait d’une opportunité unique, c’est moins le cas de ceux de l’université. Nous avons encore un gros travail d’évangélisation à réaliser auprès d’eux. Nous avons manqué de temps cette année, mais dès la rentrée prochaine nous leur en parlerons toute l’année !

Propos recueillis par Louise Lané

Logo Talents service public DR.