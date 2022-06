Paul Valéry se projette en grand avec un nouveau Master 2

Un nouveau Master 2 dédié aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel vient de voir le jour à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Il complète le panel de formations déjà proposées par la filière cinéma de l’université et propose un volet professionnalisant à ses futurs diplômés. « Notre formation est totalement inédite en province », note Guillaume Boulangé, son responsable.

Ce Master a pour objectif de préparer les étudiants aux nouveaux enjeux du secteur de l’audiovisuel : distribution de contenus, exploitation en salles, programmation en festival, médiation en cinémathèque ou édition sur une plateforme. « Nous ciblons en priorité les étudiants en Master d’études cinématographiques, mais aussi ceux qui ont suivi un parcours Info com, voire ceux qui se sont formés au droit et à la gestion. Mais il faut évidemment avoir une appétence pour le cinéma et la filière pour nous rejoindre. »

Ce Master 2 est ouvert en formation continue et en alternance. « Nous répondons aux besoins du secteur. Nos débouchés se comptent en priorité du côté des salles de cinéma en pleine métamorphose, mais aussi des diffuseurs télévisés ou des festivals », conclut Guillaume Boulangé, qui assure l’employabilité des diplômés de ce Master 2.

Vous souhaitez en savoir plus sur "Les meilleures formations en Occitanie" ? Découvrez notre hors-série annuel, en kiosque ou sur notre boutique en ligne.