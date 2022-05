L’Ifag lance ses expertises métiers à Montpellier

La vingtaine d’étudiants que compte chaque promotion de l’Ifag se forme au rôle de futur dirigeant d’entreprise et à toutes les activités qui les attendent : marketing, management, finance, communication… Ces classes à taille humaine encouragent le travail en petit groupe et surtout les relations personnalisées avec l’équipe pédagogique.

A Toulouse, et depuis peu Montpellier, l’Ifag s’inscrit dans le réseau d’écoles HEP (Humanisme, entreprenariat et professionnalisme), où figurent l’Iseg, l’Idrac ou encore Sup’de com. Son maillage interne et ses écoles ouvre la voie à la mobilité entre les différentes villes et cursus. Sur le campus montpelliérain, les quatre établissements présents entendent ainsi mixer au maximum les promotions, notamment en organisant des événements communs.

Au choix, sept « expertises métiers »

En cette rentrée 2021, l’Ifag a accueilli deux promotions, une en troisième année de Bachelor Manager d’activité et une autre en première année de MBA Manager stratégique. La seconde année du MBA n’ouvrira qu’à la rentrée prochaine. Les étudiants choisiront alors parmi les sept « expertises métiers » proposées : des ressources humaines à la transformation digitale. En troisième et cinquième année, ils pourront opter pour l’alternance, dans tout type d’entreprise, peu importe son secteur d’activité ou sa taille, sur un rythme de deux jours en école, trois en milieu professionnel. À noter que 64% des étudiants de l’Ifag poursuivent leurs études après le Bachelor.

L’école recrute à chaque niveau, après des entretiens collectifs et individuels, des profils motivés, attirés par le management et dotés d’un projet professionnel réfléchi. La plupart sortent de BTS ou DUT mais tous les horizons sont acceptés. Une candidature unique vaut pour les 22 campus de France, avant que l’étudiant ne choisisse son lieu d’établissement. L’Ifag se targue d’un taux d’insertion national de 85% six mois après l’obtention du diplôme.

Mathieu Michel

Entre 8800 et 9600 euros l’année

Crédit photo Ifag.

