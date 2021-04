L’école de l’entrepreneuriat s’installe à Montpellier

Spécialisée dans la formation des créateurs et des repreneurs d’entreprise, l’Ifag poursuit son maillage du territoire. En France, où elle comptera bientôt vingt-deux campus, et en Occitanie, où l’école de management va ouvrir à la rentrée 2021 un deuxième campus après celui de Toulouse. Cette école postbac dispense quatre diplômes du Bac +2 au Bac +5, qui préparent les étudiants à gérer une (leur propre) entreprise.

Une école et un incubateur

Les classiques BTS Gestion de la PME et Manager commercial opérationnel, et surtout le Bachelor « maison » Responsable opérationnel d’activité, titre certifié de niveau 6. Accessible après le Bac ou en admission parallèle en deuxième et troisième année, cette formation peut être suivie en alternance afin de combiner théorie et pratique. Elle peut aussi être complétée par le MBA Manager stratégique de l’Ifag, qui invite les étudiants à se spécialiser progressivement dans la fonction de directeur de business units, des ressources humaines ou de marketing et de la communication.

Ceux qui aspirent à créer rapidement leur entreprise pourront enfin intégrer son « Parcours entrepreneur », accessible à partir du Bachelor 3. Il leur permettra d’étudier, tout en se lançant au sein de l’incubateur du campus. Un incubateur également ouvert aux créateurs de start-up ou aux repreneurs d’entreprise, sur des formats plus courts.

Ingrid Lemelle

7500 euros par an en BTS, 8600 euros par an en Bachelor, 9300 euros par an en MBA

Photo Ifag.