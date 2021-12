L’ESbanque lance deux nouvelles formations en Occitanie

Formateur de référence pour l’ensemble des métiers de la banque en France, l’École supérieure de la banque (ESBanque) continue à étoffer son panel de cursus pour répondre au mieux aux besoins du secteur. « Nos formations ont un niveau de réussite de l’ordre de 80% avec un taux d’insertion professionnelle moyen de 85% », se félicite Lindo Mendès, son délégué régional. Afin de former de futurs conseillers clientèle particulier, l’école a ouvert, en septembre 2021, le Bachelor Banque omnicanal en alternance. « Il a obtenu l’agrément RNCP en mars 2021. Nous avons lancé un premier groupe à la rentrée et nous en préparons déjà un prochain pour le mois de janvier 2022. Nous serons sur un schéma de trois promotions par an », explique Lindo Mendès. « Nous avons déjà cinq groupes bancaires intéressés pour une trentaine de candidatures », se réjouit-il.

Cette formation en un an de niveau Bac +3 est avant tout opérationnelle. Elle se déclinera d’ailleurs sur un rythme d’une semaine en formation et de trois semaines en entreprise pour favoriser l’immersion des candidats. Elle s’adresse aux étudiants titulaires a minima d’un Bac +2 intéressés par le secteur bancaire, et qui souhaitent entrer rapidement dans la vie active. Elle est également ouverte aux demandeurs d’emploi ou aux personnes en reconversion du même niveau. « Nous avons la possibilité de mettre en place une validation des acquis professionnels pour ceux qui ont un Bac ou un Bac +1 et qui ont exercé une activité en lien avec la clientèle ou le service », ajoute Lindo Mendès. À noter que ce Bachelor sera proposé exclusivement en Occitanie de l’ouest, la région ex-Midi-Pyrénées.

Un Mastère à forte valeur ajoutée

À l’est de l’Occitanie, c’est un Mastère Double relation, conseiller clientèle de professionnels avec enjeux patrimoniaux, qui va voir le jour en avril 2022. Totalement inédit, il se déroulera en dix-huit mois en alternance. Il s’adresse, lui, à des titulaires d’un Bac +3 ou d’un Bac +4 Banque / assurance ou d’un Master, à la recherche d’une nouvelle compétence commerciale. Il est également accessible à des personnes en reconversion professionnelle ayant exercé dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, ou possédant des notions liées à ces métiers. « Cette formation très opérationnelle prépare à une double approche de la relation client, professionnelle et patrimoniale, à forte valeur ajoutée et très recherchée par le secteur », précise Lindo Mendès. Entre quinze et vingt places seront proposées dans ce cursus. « Le point commun entre ces deux formations c’est l’enjeu de la montée en compétences des candidats. Nous profitons de la liberté que nous avons de lancer des programmes hors calendrier universitaire pour répondre aux attentes de nos mandants, les banques, et pour rechercher de nouveaux profils plus opérationnels », conclut le délégué régional d’ESBanque.

Louise Lané

Sur la photo : Lindo Mendès, délégué régional de l’ESBanque en Occitanie. Crédit ESBanque.