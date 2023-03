Banque-Assurance : 346 postes en alternance à saisir en Occitanie !

Ce mercredi 15 mars, l’École supérieure de la banque organise un job dating afin de pourvoir les 346 postes en alternance ouverts en Occitanie pour les prochaines rentrées de mars à octobre prochains. L’opération se déroulera sur son campus de Labège (de 9h à 14h), et elle s’adressera aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac à Bac+2 visant un BTS, un Bachelor ou une Licence professionnelle. « N’oubliez pas d’apporter au moins dix CV à jour et de porter une tenue appropriée à un entretien d’embauche », précise l’établissement.

La délégation Occitanie de L’ESBanque dispense ses formations Bac à Bac +5 à Cahors, Foix, Tarbes, Toulouse et Montpellier. Un autre job dating sera d’ailleurs organisé à Montpellier (le 5 avril), d’autres cibleront les candidats aux Master et Mastères. A noter qu’il est possible de bénéficier d’une session de coaching gratuite pour préparer son CV, sa lettre de motivation et ses futurs entretiens. Une démarche à réaliser avant ou après les jobs dating organisés par l’école.

Le mercredi 15 mars, de 9h à 14h, 58 rue Magellan, 31670 Labège.