Jeunes diplômés : un forum en ligne pour révéler votre talent !

Hier au plus haut, l’insertion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur s’annonce plus tendue en cette rentrée. Pôle emploi, l’Apec et NQT ont donc décidé de s’associer pour organiser un salon virtuel, du 21 septembre au 2 octobre prochains.

Pendant quinze jours, « Révèle ton talent » permettra aux jeunes diplômés Bac +3 ou plus de postuler à des centaines d’offres d’emploi, de missions de Volontariat international en entreprise (VIE) et de contrats en alternance. Des postes à pourvoir dans divers secteurs, sur l’ensemble de la métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.

Pour les aider à booster leur candidature et optimiser leurs chances de réussite en entretien, les partenaires organiseront également de nombreux ateliers coaching, webinaires et webconférences. Un salon virtuel hébergé sur la plateforme dédiée de Pôle emploi.

Pour vous inscrire, cliquez ici (liens d’inscription différents selon que la recherche vise la métropole ou les Dom Rom).

Pour télécharger le programme, cliquez ici