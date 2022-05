Derichebourg Intérim et recrutement organise un job dating original les 6 et 7 mai prochains. Il se déroulera en effet au sein du magasin Conforama à Colomiers. Lors de ces journées, la société présentera ses opportunités d’emploi et de formation.

Préparateur aéronautique, magasinier, ingénieur qualité, ajusteur, électricien, mécanicien, câbleur... sont quelques-uns des nombreux profils recherchés.

Les 6 et 7 mai, de 10h à 19h, Conforama, 7 avenue Andre-Marie Ampere, à Colomiers.