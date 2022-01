L’École supérieure de la banque lancera la 2e édition de sa semaine dédiée à l’alternance, ce lundi 24 janvier à 12h, lors d’un live spécial organisé sur Instagram (sur le compte @esbanque_). Chaque région proposera ensuite des événements à distance, celui de la région Occitanie étant programmé le 25 janvier à 17h sur Teams.

A cette occasion, les futurs étudiants pourront en savoir davantage sur les formations dispensées par l’ESBanque (BTS, Licence professionnelle, Bachelors, Masters et Cycles experts métiers.), les établissements bancaires et financiers partenaires de l’organisme, le processus d’inscription et les dates des prochains Job dating permettant aux candidats de maximiser leur chance de trouver leur future entreprise.

A la clé, près de 350 postes à saisir lors des prochaines rentrées organisées entre mars et octobre 2022 !

Pour participer, cliquez ici