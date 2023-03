Treize CFA, neuf filières et plus de 140 formations en apprentissage et en alternance, du CAP à la Licence pro. Une offre à découvrir lors des journées portes ouvertes organisées ces mercredi 22 et samedi 25 mars ! Durant ces deux jours, l’ensemble des centres de formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Occitanie accueillera les 16/29 ans en quête d’orientation ou de contrat.

Présentation des cursus et des métiers, échanges avec les équipes pédagogiques et des apprentis, découverte des ateliers, des campus, des installation sportives, des hébergements… seront proposés aux participants.

