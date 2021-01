Ce vendredi 29 janvier, se tiendra la quatrième édition du Vendredi du BTP dans les agences Manpower de la région Sud. Lors de cette Journée, les candidats pourront échanger avec les collaborateurs des agences de Toulouse, Albi, Perpignan, Montpellier et Rodez, en Occitanie, qui leur feront découvrir les différentes opportunités d’emploi et les inviteront à faire du parrainage et de la cooptation.

En CDI, CDI Intérimaire, CDD, intérim et alternance, différents postes sont à pourvoir, Manpower recherchant des : maçons, finisseurs, coffreurs, couvreurs, charpentiers, électriciens, menuisiers, plaquistes, plombiers, conducteur d’engin et manœuvre.

"La dynamique de reprise est bien là, de grands projets sont à venir, et le constat de pénurie de compétences dans le secteur de la construction reste très présent », assure Nicolas Paillier, le directeur de la région Sud.